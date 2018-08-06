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Умер вокалист The Prodigy

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© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

В Великобритании в возрасте 49 лет умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает таблоид The Sun.

Как стало известно изданию, музыканта обнаружили мертвым в его доме в Эссексе утром 4 марта.

В полиции заявили газете, что ближайшие родственники звезды проинформированы о случившемся.

По словам офицера полиции, в смерти музыканта нет криминальных признаков.

The Prodigy — британская группа, образованная в 1990 году и исполнявшая электронную музыку. Помимо работы в группе Флинт также экспериментировал с несколькими соло- и сайд-проектами.

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