Год со дня отравления Скрипаля. Племянница уверена в его гибели
- 04 марта 2019, 12:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Виктория Скрипаль, племянница отравленного ровно год назад в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, убеждена, что ее дядя умер.
«По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его просто нет в живых», — заявила женщина в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Виктории, ее семья регулярно задает вопросы британской стороне в надежде увидеть или услышать своих родственников.
Женщина добавила, что хотя бы у мамы Сергея Скрипаля есть право услышать своего сына.
«Вы должны нам верить, но картинку мы вам не покажем», — так, по утверждению Виктории Скрипаль, им отвечают британские власти.
«И почему-то мы должны всем верить на слово», — воскликнула племянница бывшего разведчика, добавив, что в Лондоне никто не хочет верить на слово России.
В конце февраля, как сообщал «Ридус», мать Сергея Скрипаля попросила признать своих сына и внучку пропавшими без вести. По словам племянницы экс-полковника ГРУ, в случае если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.
Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.
Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.
В середине февраля Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергея Федотова.
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