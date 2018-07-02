Год со дня отравления Скрипаля. Племянница уверена в его гибели

Виктория Скрипаль, племянница отравленного ровно год назад в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, убеждена, что ее дядя умер.

«По очень многим признакам, я уже более чем уверена, что его просто нет в живых», — заявила женщина в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Виктории, ее семья регулярно задает вопросы британской стороне в надежде увидеть или услышать своих родственников.

Женщина добавила, что хотя бы у мамы Сергея Скрипаля есть право услышать своего сына.

«Вы должны нам верить, но картинку мы вам не покажем», — так, по утверждению Виктории Скрипаль, им отвечают британские власти.

«И почему-то мы должны всем верить на слово», — воскликнула племянница бывшего разведчика, добавив, что в Лондоне никто не хочет верить на слово России.

В конце февраля, как сообщал «Ридус», мать Сергея Скрипаля попросила признать своих сына и внучку пропавшими без вести. По словам племянницы экс-полковника ГРУ, в случае если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.

Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.

В середине февраля Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергея Федотова.