Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести
- 20 февраля 2019, 10:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля попросила признать своих сына и внучку пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.
Племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль рассказала агентству, что заявление подано в московское отделение полиции по месту регистрации дочери Скрипаля, Юлии.
В случае если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.
«Надо как-то сохранять имущество. Надеемся, в процессе расследования станет известно и их местонахождение», — приводит агентство слова Виктории Скрипаль.
Несколько дней назад СМИ сообщили, что состояние здоровья Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.
Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.
Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.
На прошлой неделе Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергея Федотова.
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