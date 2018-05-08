Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля попросила признать своих сына и внучку пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

Племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль рассказала агентству, что заявление подано в московское отделение полиции по месту регистрации дочери Скрипаля, Юлии.

В случае если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака.

«Надо как-то сохранять имущество. Надеемся, в процессе расследования станет известно и их местонахождение», — приводит агентство слова Виктории Скрипаль.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что состояние здоровья Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.

Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.

На прошлой неделе Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергея Федотова.