Пакистан и Индия обстреляли позиции друг друга в Кашмире

Официальный представитель Министерства обороны Индии подполковник Девендер Ананд заявил, что утром в понедельник, 4 марта, военные Пакистана и Индии обстреляли позиции друг друга в спорном для двух стран штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал DD News.

По словам представителя индийского Минобороны, пакистанская армия нарушила режим прекращения огня около 3 часов утра (00:30 МСК), обстреляв сектор Акнур.

Индийские военнослужащие открыли ответный огонь. Перестрелка закончилась около 06:30 утра (04:00 МСК).

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

В связи с опасностью обстрелов в 5 километрах от линии контроля в Индии закрыты все образовательные учреждения, отмечает газета «Взгляд».

Ранее «Ридус» сообщал, что в пятницу, 1 марта, вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур заявил, что истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии сбил 27 февраля самолет F-16 пакистанских ВВС во время воздушного боя над Кашмиром. Исламабад отрицает, что его истребитель принимал участие в воздушном бою.

В этот день самолеты индийских ВВС совершили налет на объекты в штате Джамму и Кашмир, находящиеся на подконтрольной Пакистану территории. Удар был нанесен по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя и убийство 46 военнослужащих 14 февраля.

