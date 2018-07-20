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В Индии заявили об уничтожении пакистанского истребителя

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© AP/TASS

Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур заявил, что истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии действительно сбил 27 февраля самолет F-16 пакистанских ВВС во время воздушного боя над Кашмиром, пишет газета Hindustan Times.

Высокопоставленный индийский военный отметил, что F-16 упал на территории штата Джамму и Кашмир, контролируемой Пакистаном.

Исламабад отрицает, что его истребитель принимал участие в воздушном бою.

В Индии в качестве доказательства применения пакистанскими военными в бою F-16 показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены эти истребители.

В Нью-Дели заявили, что такой ракетой был сбит МиГ-2. Вторая ракета промахнулась и упала на подконтрольной Индии территории штата Джамму и Кашмир, сообщает индийский телеканал NDTV.

Ранее сообщалось, что 27 февраля самолеты индийских ВВС совершили налет на объекты в штате Джамму и Кашмир, находящиеся на подконтрольной Пакистану территории. Удар был нанесен по лагерю группировки «Джаиш-э-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»), которая взяла на себя ответственность за подрыв индийского конвоя и убийство 46 военнослужащих 14 февраля.

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Комментарии (1)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 16:57

    Ислаламабад конечно будет отрицать, что использовали истребители против другой страны, что было запрещено США при продажи этих истребителей F-16

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