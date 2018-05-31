Медведев усомнился в легитимности выборов на Украине

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев о грубых нарушениях в ходе предвыборной кампании на Украине и усомнился в легитимности будущего украинского президента.

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — цитирует главу российского кабмина ФАН.

Премьер подчеркнул, что «важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций», и добавил, что «недавние события заставляют подозревать худшее».



Одновременно по поводу украинских властей жестко высказались в МИД России.

«На протяжении более чем двух десятилетий независимости на Украине так и не нашлось ни одного серьезного политика, способного думать глобально во благо своего народа. Сегодня в Киеве сидят ряженые, которые взяли внешние атрибуты национального государства и под их прикрытием проводят просто антиукраинскую политику. Это и есть украинская трагедия», — заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Последние рейтинги украинских социологических служб свидетельствуют, что наибольшие шансы стать президентом есть у Владимира Зеленского, Петр Порошенко и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Наибольший рейтинг в настоящее время у Зеленского, однако его сторонников не так много, чтобы обеспечить ему победу в первом туре выборов.

Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях заявил, что на президентских выборах на Украине победит действующий глава республики Петр Порошенко. По мнению Лукашенко, это случится во втором туре голосования. Белорусский лидер дал такой прогноз несмотря на то, что предвыборная кампания Порошенко приобрела скандальный характер. Во время встречи с избирателями в Запорожье он сорвал шапку с девушки, а в городе Червоноград оскорбил шахтера. В обоих случаях избиратели задавали Порошенко неудобные вопросы.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

