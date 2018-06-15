В Башкирии следователь заявила об избиении коллегой
- 03 марта 2019, 22:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Башкирии 23-летняя следовательница из города Белорецк заявила, что ее избил 38-летний коллега, подполковник юстиции.
По словам девушки, инцидент произошел одного из частных домов города 27 февраля.
Девушка обратилась за медицинской помощью. На следующий день ее госпитализировали в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов.
Кроме того, у нее диагностировали ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника издания, травмы характерны при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера.
Сообщается, что девушка работает в ОВД с осени 2017 года, а ее коллега — с 2003 года.
В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку.
Осенью прошлого года в республике разгорелся скандал, связанный с сотрудниками башкирского МВД. 1 ноября девушка-дознаватель, назвавшая себя жертвой коллективного изнасилования, обратилась с заявлением в полицию. Результаты проведенной экспертизы подтвердили обоснованность ее претензий.
Позже подозреваемых уволили из органов внутренних дел, а затем арестовали. Им предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера, перед новогодними праздниками суд продлил срок их содержания под стражей.
После Нового года появилась информация, якобы пострадавшая дознаватель требует со своих обидчиков компенсацию в размере 30 миллионов рублей, однако впоследствии адвокат девушки опровергла эти сведения.
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