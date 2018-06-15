В Башкирии следователь заявила об избиении коллегой

В Башкирии 23-летняя следовательница из города Белорецк заявила, что ее избил 38-летний коллега, подполковник юстиции.

По словам девушки, инцидент произошел одного из частных домов города 27 февраля.

Девушка обратилась за медицинской помощью. На следующий день ее госпитализировали в местную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов.

Кроме того, у нее диагностировали ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника издания, травмы характерны при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера.

Сообщается, что девушка работает в ОВД с осени 2017 года, а ее коллега — с 2003 года.

В настоящее время МВД по Республике Башкортостан проводит служебную проверку.

Осенью прошлого года в республике разгорелся скандал, связанный с сотрудниками башкирского МВД. 1 ноября девушка-дознаватель, назвавшая себя жертвой коллективного изнасилования, обратилась с заявлением в полицию. Результаты проведенной экспертизы подтвердили обоснованность ее претензий.

Позже подозреваемых уволили из органов внутренних дел, а затем арестовали. Им предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера, перед новогодними праздниками суд продлил срок их содержания под стражей.

После Нового года появилась информация, якобы пострадавшая дознаватель требует со своих обидчиков компенсацию в размере 30 миллионов рублей, однако впоследствии адвокат девушки опровергла эти сведения.