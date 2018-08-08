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Девушка из полиции Уфы оценила свое изнасилование в 30 миллионов

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© social media

Изнасилованная девушка-дознаватель из уфимского Управления по вопросам миграции МВД решила взыскать со своих обидчиков 30 миллионов рублей за моральный ущерб, узнали российские СМИ.

«От каждого из трех арестованных полицейских девушка намерена потребовать по 10 млн рублей», — сообщает ФАН со ссылкой на знакомого обвиняемых Андрея Шурухина.

При этом Шурухин отметил, что изначально адвокат девушки «отказывалась от любых денег». Иск может быть рассмотрен в случае вынесения обвинительного приговора.

Напомним, скандал в полиции Уфы грянул в начале ноября 2018 года. 23-летняя дознавательница обвинила троих старших по званию коллег в том, что они почти два часа поочередно и все вместе насиловали ее в кабинете начальника отдела по вопросам миграции. Экспертиза подтвердила ее слова.

Подозреваемые — начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павел Яромчук — были уволены из органов внутренних дел и арестованы.

Всем троим обвиняемым предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, перед новогодними праздниками суд продлил им срок содержания под стражей.

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