В Крыму задержали архиепископа новой украинской церкви

В Крыму задержали иерарха новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ).

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержала полиция на автовокзале Симферополя.

На сайте Киевской митрополии ПЦУ сообщается, что по данным на 13:40 владыка Климент находился в Центральном районном отделе полиции, к нему прибыл адвокат.

Что стало причиной задержания священника, не сообщается.

Архиепископ собирался посетить в Ростове-на-Дону судебное заседание по делу в отношении гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в пособничестве терроризму.

Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, отмечается на сайте.

Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата сообщилаоб активном участии местных властей в Киевской, Кировоградской и Ровенской областях в захвате «новой церковью» храмов канонической церкви.