В Крыму задержали архиепископа новой украинской церкви
- 03 марта 2019, 16:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Крыму задержали иерарха новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержала полиция на автовокзале Симферополя.
На сайте Киевской митрополии ПЦУ сообщается, что по данным на 13:40 владыка Климент находился в Центральном районном отделе полиции, к нему прибыл адвокат.
Что стало причиной задержания священника, не сообщается.
Архиепископ собирался посетить в Ростове-на-Дону судебное заседание по делу в отношении гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в пособничестве терроризму.
Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, отмечается на сайте.
Ранее Украинская православная церковь Московского патриархата сообщилаоб активном участии местных властей в Киевской, Кировоградской и Ровенской областях в захвате «новой церковью» храмов канонической церкви.
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