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-4012018

УПЦ заявила об участии местных властей в захвате храмов

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© AP/TASS

На Украине в Киевской, Кировоградской и Ровенской областях местные власти проводят агитацию и принимают активное участие в захвате «новой церковью» храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщается на сайте УПЦ.

Отмечается усиление дискриминации и гонений со стороны властей, националистических организаций и раскольнических церковных структур, а также об информационной кампании против УПУ в украинских СМИ.

Захваты храмов, преследование священнослужителей канонической церкви, арест земель, на которых расположены монастыри УПЦ — таким образом украинские власти выполняют обещание об «исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре», говорится в сообщении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Так, по данным канонической церкви, в Ровенской области председатель Здолбуновской райгосадминистрации Сергей Кондрачук 1 марта ломом выломал двери Михайловского храма села Буща. На следующий день в селе Новая Мощаница 2 марта он вместе со сторонниками «новой церкви» пытался захватить храм УПЦ в честь Рождества Богородицы, требуя у настоятеля ключи.

Подобные попытки захвата храмов были в эти дни в селе Чечелиевка Кировоградской области и в селе Порадовка Киевской области.

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