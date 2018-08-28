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Названы самые распространенные в России психические расстройства

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© Даша Ожерельева/Коллаж/Ridus

О самых распространенных психических расстройствах у граждан России рассказал в беседе с RT руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев.

По его словам, первое место в России занимают расстройства непсихотического характера.

Специалист отметил, что к данной группе относятся расстройства психики, возникающие из-за поражения головного мозга), невротические расстройства, связанные со стрессом, и неврозы, а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации, — рассказал Казаковцев изданию.
Он добавил, что в 2017 году такие расстройства были диагностированы у 2 миллионов 647 жителей России.

На второй месте — психозы и слабоумие ((1 097 909 человек), на третьем — умственная отсталость (862 176 пациентов), отмечает kp.ru.

Ранее были названы самые «здоровые» страны мира. Россия в этом списке расположилась на 95-м месте.

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