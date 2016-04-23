Названы самые «здоровые» страны мира
- 25 февраля 2019, 15:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Рейтинг стран мира по уровню здоровья населения составило агентство Bloomberg на основе статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.
Первое место в этом списке заняла Испания, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.
На втором месте оказалась Италия, возглавлявшая список в прошлом году.
В десятку самых «здоровых» стран также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Россия в этом году поднялась на пять строчек и расположилась на 95-м месте списка.
Составляя рейтинг, эксперты учитывали такие факторы, как, например, продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих ожирением.
Летом прошлого года Минздрав назвал самые «здоровые» и «больные» регионы Российской Федерации. Среди субъектов с наименьшими показателями заболеваемости оказались Кабардино-Балкария, Чечня, Курская область, Республика Тыва и Астраханская область.
Самыми «больными» были признаны Алтайский край, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми. Специалисты ведомства учитывали число заболеваний, приходящихся на 100 тысяч жителей региона.
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