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В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления

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© pixabay.com

В ночь на пятницу, 1 марта, атмосферное давление в столице опустилось до аномально низких значений.

Это связано с тем, что к Москве приблизился центр атлантического циклона.

К 01:00 пятницы по московскому времени станция на ВДНХ зафиксировала атмосферное давление на уровне 723,1 мм ртутного столба, что стало новым рекордом, сообщает сайт «Метеоновости».

По данным синоптиков, предыдущий рекорд низкого давления для этой даты был установлен в 1938 году. Тогда он составил 725 мм ртутного столба.

Медики традиционно напоминают, что аномально низкое атмосферное давление может привести к ухудшению самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, к скачкам артериального давления, развитию приступов стенокардии, мигрени, нарушению сердечного ритма.

Специалисты советуют в такие дни ограничить физические нагрузки.

Ранее сообщалось, что со второй половины февраля в столице ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

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