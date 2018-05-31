Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

С воскресенья, 17 февраля, в столице ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

Они продлятся, как минимум, до середины следующей недели, сообщает центр погоды «Фобос».

«Предстоящие несколько дней могут заметно ухудшить состояние здоровья метеопатов, — приводит сообщение Агентство городских новостей „Москва“. — Особенно это касается жителей центральной части Европейской России».

Отмечается, что в настоящее время атмосферное давление в Москве практически около нормы, и составляет 745 мм ртутного столба. В воскресенье показания барометров упадут до 736 мм ртутного столба, а в первый день новой недели вырастут на 16 единиц. Таким образом, атмосферное давление превысит норму, составив 752 мм ртутного столба, пишет издание.

По прогнозам синоптиков, в среду, 20 февраля, вновь образуется «барическая яма» — 738 мм ртутного столба, а на следующий день атмосферное давление начнет резко повышаться.

Синоптики также указывают на резкие изменения магнитного поля Земли, в результате которых 19−21 февраля потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство. Кроме того, в среду возможно образование и развитие магнитных бурь.

Ранее синоптики предсказали, когда в Москву придет весна.