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Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

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© 34.мвд.рф

В Волгоградской области при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении МВД.

ДТП произошло утром в пятницу, 1 марта, на 765-м километре трассы Волгоград — Москва.

По словам собеседника агентства, легковая машина марки Mitsubishi влетела под фуру, все погибшие, включая ребенка, находились в легковушке. По предварительным данным, легковая машина была на «летней резине».

В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что вчера вечером в столице погиб сотрудник ГИБДД во время наезда машины на его автомобиль. Полицейский оформлял незначительное ДТП, произошедшее ранее.

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