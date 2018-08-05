В Москве при оформлении ДТП погиб полицейский

В столице погиб сотрудник ГИБДД во время наезда машины на его автомобиль, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Полицейский оформлял незначительное ДТП, произошедшее ранее, сидя в служебном автомобиле в Гагаринском тоннеле рядом с улицей Вавилова, и в это время в его машину врезался Lexus.

В результате этого полицейский погиб, сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел около 23:00 в четверг, 28 февраля, отмечает ФАН.