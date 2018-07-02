На МКС впервые в истории прошли испытания огнетушителя

Олег Кононенко стал первым космонавтом в истории, который протестировал на МКС космические огнетушители.

Предварительно он, конечно, получил на это разрешение с Земли.

«За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована», — говорится в сообщении Роскосмоса в Facebook.

Отмечается, что в огнетушителе содержится смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя, которая совершенно безопасна для людей и электроприборов.

Кроме того, пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счет клеевых присадок. Благодаря им пену проще убрать после того, как пожар потушен.

Ранее сообщалось, что сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс» отправят на психиатрическое обследование.