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Сотрудников ракетно-космического центра отправят к психиатру

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© Петр Гридин/ТАСС

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», являющийся одним из главных производителей российских ракет-носителей, проведет психиатрическое освидетельствование своих сотрудников.

Вся эта процедура обойдется предприятию в 2,5 млн рублей, поскольку стоимость освидетельствования одного работника составляет примерно 2,5 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, психиатрическое освидетельствование пройдут сотрудники, работающие в условиях повышенной опасности, и те, чья работа связана со сведениями, составляющими государственную тайну.

Напомним, что в сентябре 2018 года депутат Госдумы космонавт Максим Сураев не исключил вероятности того, что отверстие на космическом корабле «Союз МС-09» мог просверлить психически неуравновешенный член экипажа МКС, который хотел поскорее вернуться домой. По словам Сураева, в настоящее время уровень психологического отбора космонавтов несколько снизился.

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