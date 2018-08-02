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Минтруд опроверг информацию о предстоящих массовых увольнениях

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло информацию, что весной в России могут сократить более 115 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019—2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек, — приводит сообщение Минтруда News.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что весной нынешнего года могут попасть под сокращение 115,7 тысячи россиян.

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