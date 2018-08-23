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СМИ: работодатели планируют уволить более 100 тысяч россиян

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Министерство труда и социальной защиты РФ на основании данных служб занятости сделало прогноз, согласно которому более ста тысяч россиян весной нынешнего года могут попасть под сокращение, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что работодатели за два месяца уведомляют службы занятости о планируемых сокращениях, а министерство, в свою очередь, собирает эту информацию и составляет прогноз.

Согласно данным последнего мониторинга, проведенного 6 февраля, весной могут лишиться работы 115,7 тысячи человек.

На первом месте по числу возможных сокращений стоит Москва (18,7 тысячи человек). Далее следуют Санкт-Петербург (5 тысяч работников), Свердловская область (4,5 тысячи), Пермский край (4,5 тысячи) и Кемеровская область (3,7 тысячи).

Также отмечается, что наиболее высокий риск сокращений в сфере автомобилестроения (25,8 тысячи человек), в транспортных компаниях (23,4 тысячи работников), а также в сфере финансовой и банковской отраслей (15,4 тысячи).

В министерстве отметили, что приведенные цифры являются лишь прогнозом, так как работодатели могут изменить свои планы и отказаться от сокращения штата, пишет газета.

В декабре прошлого года сообщалось о грядущих массовых увольнениях в начале 2019 года, однако Минтруд РФ не подтвердил эту информацию.

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