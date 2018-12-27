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Минтруд предупредил о массовых увольнениях в 2019 году

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают в начале 2019 года массовые увольнения россиян, занятых в банках и других финансовых организациях, сфере транспортных услуг, а также производстве электрооборудования или машин.

«Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта», — пишет газета «Известия».

Только в сфере транспортных услуг работу могут потерять до 28 тысяч человек, опасаются в ведомстве. Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (ожидается увольнение 14,4 тысячи сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тысячи), автомобилестроения (8,2 тысячи), производства стройматериалов (6,2 ттысячи).

Напомним, ранее с неутешительным прогнозом относительно грядущих массовых увольнений выступил портал Rabota.ru. На портале был проведен опрос среди работодателей, из которого выяснилось, что почти четверть из них (23%) собирается заняться сокращением штата.

Тот же портал недавно выяснил, что более половины российских работодателей не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, несмотря на прогнозы по росту инфляции.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему ребенку совсем необязательно иметь высшее образование, чтобы преуспеть на рынке труда, и какие массовые профессии в России скоро могут исчезнуть.

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