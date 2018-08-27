Конгресс США потребовал от ЦРУ отчет об имуществе Путина

Конгрессмены Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили законопроект, который обязывает американскую разведку собрать и представить Конгрессу данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.

«Члены комитета Палаты представителей по разведке назвали документ „Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина“. Свою инициативу они объяснили якобы имевшими место попытками России подорвать американскую демократию», — сообщает kp.ru.



Объясняя свои действия, Элиза Стефаник сказала, что Москва «стремится ослабить демократии во всем мире, укрепляя их политический контроль неэтичными средствами», а Вал Деминг заявил, что «пришло время дать ответ и защитить нашу демократию».

Ранее имуществом и доходами Путина интересовался Сенат США. Там рассматривают законопроект «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», где есть аналогичные требования к разведке.

Согласно опубликованной весной 2018 года декларации о доходах, Владимир Путин получил в 2017 году доход в размере 18,73 миллиона рублей. Глава государства указал, что имеет в собственности земельный участок площадью 15 соток, квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании главы государства также находится квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров. В собственности Путина находится два раритетных автомобиля ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

Напомним, согласно данным свежего опроса от Института Гэллапа, число опасающихся военных возможностей России американцев возросло до рекордного уровня за последние десятилетия. Социологи выяснили, что 91% принявших участие в опросе граждан США всерьез опасаются российских военных.