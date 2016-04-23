Американцы назвали Россию врагом номер один

Число опасающихся военных возможностей России американцев возросло до рекордного уровня за последние десятилетия и достигло трехсот миллионов человек, выяснили социологи.

Согласно итогам опроса, проведенного социологической службой Института Гэллапа, в феврале 2019 года 32 процента опрошенных американцев указали на Россию, отвечая на вопрос «Какую страну в мире вы считаете самым большим врагом Соединенных Штатов сегодня?». Годом ранее так считало лишь 19 процентов респондентов, а в феврале 2017 года — 15 процентов. В течение предыдущего десятилетия врагом Россию называло лишь 2−3 процента американцев.

Также социологи спрашивали американцев, считают ли они российскую военную мощь угрозой жизненно важным интересам Соединенных Штатов в ближайшие 10 лет, и просили выбрать из четырех вариантов ответа: «критическая угроза», «значимая угроза», «незначительная угроза» и «не знаю». Первый вариант в феврале 2019 года выбрали 52 процента опрошенных, а второй — 39. Таким образом, в сумме 91 процент респондентов всерьез опасаются российских военных.

Также социологи выяснили, что опасения насчет России в полтора раза больше распространены среди сторонников Демократической партии США по сравнению с республиканцами.

Кроме России американцы чаще всего называли угрозой Китай и Северную Корею. Страх перед Ираном, который лидировал в опросах общественного мнения в 2008—2012 годах, теперь стал гораздо меньше. На пятом месте в рейтинге угроз расположились сами Соединенные Штаты, так как 2−3 процента американцев стабильно из года в год заявляют, что США опасны сами для себя.

В ноябре 2018 года тесно связанная с ЦРУ американская неправительственная организация «Джеймстаунский фонд» выступила с предупреждением об опасности размещения Россией военных баз на Кубе. Этот шаг, по мнению аналитиков фонда, может последовать в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какую опасность для России представляют планы США развернуть в Европе свои ракеты средней дальности с ядерными боеголовками и почему Вооруженные силы европейских стран — членов НАТО готовятся к нанесению тактического ядерного удара по России.

