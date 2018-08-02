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Американский ракетный эсминец вошел в Балтийское море

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© wikimedia.org

Американский ракетный эсминец «Грейвли» вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем, — отмечает издание.

По данным российских военных, американский корабль вошел в Балтийское море накануне днем, около 14:00 по московскому времени.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ отмечали повышение активности американских ВМС и авиации в районе Черного моря, в том числе близ побережья Крыма.

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