Марата Башарова выгнали с работы после избиения жены

Продюсеры московского театра «Миллениум» приняли решение заменить исполнителя главной роли в спектакле «День сюрпризов» Марата Башарова на Сергея Астахова. Причиной этого стали жалобы зрителей и скандальная репутация Башарова, который развелся со своей третьей женой Елизаветой Шевырковой из-за рукоприкладства.

«Сейчас постановку „заморозили“, а роль Башарова уже активно учит Сергей Астахов. Журналистам удалось выяснить, что спектаклю изменят название, и скандальный артист больше не будет принимать в нем участие. Перемены связаны лишь с одной причиной: зрители не хотят идти на культурное мероприятие, в котором задействован Марат», — сообщает издание «СтарХит».

Сам артист проблемы с работой пока никак не комментирует.

Две недели назад стало известно, что Шевыркова приняла решение расстаться с Башаровым. Она опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что долгое время ее не покидает чувство стыда, а муж делает вид, что ничего не произошло.

Напомним, накануне Нового года Шевыркова попала в больницу в кровотечением. Как рассказал ее брат Федор, Башаров в приступе пьяной агрессии сломал жене нос, а за год до этого — палец. Но сама Шевыркова заявила журналистам, что муж ее не трогал.

Осенью 2014 года стало известно, что Башаров жестоко избил свою тогдашнюю жену Екатерину Архарову. У нее тоже был сломан нос, а год спустя врачи поставили ей диагноз «посттравматическая менингиома головного мозга». Архарова и Башаров развелись в марте 2015 года, а на Елизавете Шевырковой актер женился в сентябре 2017-го.

