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СМИ: избитая жена Башарова отказалась заявлять на мужа в полицию

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© Andrei Gordeev/Ведомости/ТАСС

Елизавета Шевыркова, жена актера и телеведущего Марата Башарова, отказалась подавать заявление в полицию на избившего ее мужа.

Женщину госпитализировали с кровотечением в ночь на четверг, 27 декабря, сообщает газета «Взгляд». Отмечается, что она может провести в больнице еще сутки, рядом с ней находится ее мать.

Брат жены Башарова Федор рассказал РЕН ТВ, что, когда артист выпивает, в нем просыпается агрессия. Он не исключил, что Башаров и на этот раз был нетрезв. По словам мужчины, актер сломал его сестре нос.

Федор также рассказал телеканалу, что подобный инцидент произошел в прошлом году. Тогда актер сломал жене палец.

«В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза решила его простить и просила не афишировать», — рассказал брат Шевырковой.

Однако сейчас, по его словам, он намерен сделать все, чтобы привлечь актера к ответственности.

В то же время Шевыркова заявила радиостанции «Говорит Москва», что муж ее не избивал и она не обращалась в клинику. 

Четыре года назад в СМИ появилась информация об избиении Башаровым предыдущей жены, актрисы Екатерины Архаровой.

Ранее психотерапевт объяснила «Ридусу», почему русские женщины, как правило, терпят побои. По ее мнению, это явление можно отнести к историческо-культурному развитию нашей страны.

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