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Москвичам пообещали в выходные январские морозы

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© Марина Лысцева/ТАСС

Начало весны ознаменуется в Москве резким похолоданием.

В ближайшие выходные в столице ударят январские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночью температура воздуха понизится до минус 15−20 градусов.

«В субботу минимальная температура минус 9−14 градусов, после полудня минус 5−10», — рассказал синоптик РИА Новости.

По его неутешительным прогнозам, «про весну вообще говорить рано».

Тишковец также отметил, что для начала марта такие температуры ниже положенной климатической нормы на 5−7 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что наступление климатической весны в столице ожидается ближе к 27 марта, когда среднесуточная температура будет держаться выше нуля.

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