Москвичам пообещали в выходные январские морозы
- 26 февраля 2019, 18:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Начало весны ознаменуется в Москве резким похолоданием.
В ближайшие выходные в столице ударят январские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, ночью температура воздуха понизится до минус 15−20 градусов.
«В субботу минимальная температура минус 9−14 градусов, после полудня минус 5−10», — рассказал синоптик РИА Новости.
По его неутешительным прогнозам, «про весну вообще говорить рано».
Тишковец также отметил, что для начала марта такие температуры ниже положенной климатической нормы на 5−7 градусов.
Ранее синоптики пообещали, что наступление климатической весны в столице ожидается ближе к 27 марта, когда среднесуточная температура будет держаться выше нуля.
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