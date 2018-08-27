Женщина развелась с мужем-доставщиком еды, чтобы похудеть на центнер

37-летняя Келли Кинселла (Kelli Kinsella) из Великобритании с детства страдала от лишнего веса, но борьба с ним не приносила особых успехов. В 24 года девушка собралась замуж и решительно взялась за себя. Тогда девушка, которая весила уже 177 килограммов, села на диету, резко поменяла своё питание и смогла похудеть в полтора раза. Однако после этого Келли перенесла операцию на желчном пузыре, начала принимать стероиды и снова набрала 107 кг. Борьба за здоровый образ жизни осложнялась ещё и тем, что её муж работал доставщиком китайской еды и приносил много вредной пищи домой.

«Я начинала свой день с трёх пирожков с сыром и луком, во время обеда могла съесть багет хлеба в одиночку. А вечером приезжал мой муж, который работал развозчиком китайской еды, и приносил домой пакеты вредной, жирной пищи. Мы съедали всё и ещё закусывали это чипсами. Больше всего страдала моя фигура, потому что Стив из тех, кто ест и не толстеет. Он оставался похожим на тростинку, а я становилась всё больше», — вспоминает женщина.

А потом 68-летний отец Келли, который также страдал от ожирения, заболел раком. Это напугало женщину и заставило вновь задуматься о здоровом образе жизни. После выздоровления отца британка приняла решение развестись с мужем: «Мы были вместе 18 лет, но я вдруг осознала, что была несчастна и мне надо что-то менять».

Вскоре Келли развелась с мужем, уволилась с работы в нефтяной компании, перестала беспорядочно питаться, снова села на диету и занялась спортом. За 15 месяцев британка похудела на 108 килограммов и начала делать карьеру в сфере онлайн-знакомств.

Болезнь моего отца заставила меня понять, что жизнь такая короткая и такая драгоценная. Если вы недовольны собой, важно взять свою жизнь под контроль и решиться на перемены. Я видел, какие проблемы со здоровьем испытывали мои родители. Я не хочу повторить их путь, поэтому я полностью изменила свои отношения с едой. Сейчас я счастливее, чем когда-либо, и я никогда не буду оглядываться назад! — рассказала британка изданию DailyMail.

Сейчас у меня здоровые отношения с едой, я контролирую размеры своих порций, не отказываю себе во вкусностях и вечером пятницы пропускаю бокал самбуки. Я хочу, чтобы люди с лишним весом знали, что для похудения необязательно делать желудочный бандаж или дорогостоящую операцию, достаточно скорректировать своё питание. Если я смогла похудеть ДВАЖДЫ, это сможет любой другой человек! — уверена Келли.

По словам женщины, теперь она счастлива и в будущем планирует сделать операцию по удалению лишней кожи, чтобы получить тело своей мечты.



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