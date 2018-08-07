Михаил Пореченков угодил в скандал в Белоруссии

Российский актер Михаил Пореченков, прославившийся ролью агента ФСБ в сериале «Агент национальной безопасности», угодил в скандал. Белорусские спортивные чиновники сперва пригласили его в Минск на открытие Международной матчевой встречи юниорских сборных по легкой атлетике, а затем отозвали приглашение.

Как сообщили белорусские СМИ, Пореченков прибыл в Минск по приглашению Белорусской федерации легкой атлетики. В доказательство они опубликовали скриншот страницы БФЛА в Facebook. Однако затем в комментариях к сообщению появилось много негативных высказываний в адрес актера, связанных с его поездкой на позиции ополчения Донецкой Народной Республики. После этого пост со страницы БФЛА был удален.

Это недоразумение, так как, естественно, Пореченкова никто не приглашал, это понятно. Также мы уже все написали по этому поводу в социальных сетях. Это конкретный фейк, просто глупо, — заявил журналистам председатель легкоатлетической федерации Вадим Девятовский.

«Вся эта история весьма печальна и показательна одновременно, — считает сопредседатель объединения граждан России и Белоруссия Гражданская инициатива „Союз“ Сергей Лущ, прокомментировавший „Ридусу“ ситуацию. — Что произошло по сути: в Минск по приглашению приехал известный российский актер. Который был в Донбассе, не скрывал этого. Есть фото и видео. Законов Республики Беларусь он не нарушил. Но как в поговорке говорится: „Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать“, главное, что из России».

Националистические СМИ, по словам Луща, «тут же подняли вой: почему в Минск приехал российский актер который ездил в Донбасс?!»

«Это при том, что многие из нацориентированных журналистов были на Майдане, — уточняет собеседник „Ридуса“. — Некоторые готовили материалы с передовых позиций нацистов из „Азова“, делали специальные репортажи из тренировочных лагерей „Правого сектора“ (запрещенная в России организация)».

При этом Луща, как он говорит, огорчает невнятная позиция некоторых белорусских парламентариев. «Если вы не разделяете позицию по Донбассу, надо об этом сказать, — сетует Сергей Лущ. — Зачем оправдываться перед националистическим лобби, перед кем?»

Достаточно нам ситуации с одним „горе-избранником“, которая додумалась приравнять боевиков Дудаева и Басаева к белорусским партизанам. Елена Анисим, руководитель Товарищества белорусского языка, депутат Палаты представителей Национального собрания. Этот сюжет недавно стал ключевым в обсуждении на национальном белорусском телевидении. В программе „Клуб редакторов“. А белорусская общественность инициировала ряд обращений в парламент, прокуратуру и Министерство информации, — заключил Сергей Лущ.

Напомним, Михаил Пореченков побывал в Донецке в конце октября 2014 года. После этого в Сети появились фотографии и видеозапись актера, стреляющего из пулемета, которые вызвали значительный общественный резонанс как в России, так и на Украине.

В январе 2015 года начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщил, что Михаил Пореченков объявлен в розыск по статье о терроризме. Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что Пореченков якобы охотился на мирных жителей, заплатив за каждого убитого по тысяче долларов. Сам Пореченков сообщения представителей СБУ назвал «глупостью», отметив, что в реальности не стрелял по людям, а съемка была постановочной.

