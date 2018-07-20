Газету белорусского депутата обвинили в героизации терроризма

Белорусскую газету «Новы час», которая финансируется действующим депутатом республиканского парламента Еленой Анисим, обвинили в героизацией чеченских террористов, которые действовали на территории России с начала 90-х до 2008 года.

Автором статей о «террористах-героях» является некто Микола Дзядок. В социальных сетях он называет себя анархистом, а о России Дзядюк часто пишет как о месте скопления зла.

«Мародерство и изнасилования в советской армии на территориях Западной Европы фактически были узаконены Сталиным», — высказывался журналист о советской армии, освобождавшей Европу от нацизма.



За полтора с лишним года Микола Дзядюк сочинил и опубликовал в газете «Новы час» оды о Джохаре Дудаеве, Шамиле Басаеве, Руслане Гелаеве, Имаме Алимсултанове и Зелимхане Яндарбиеве. Всех этих людей Микола называет героями, которые боролись за свободу и независимость Чечни.



Например, о Дудаеве он говорит как о пламенном борце за мир и справедливость, но о том, что при Дудаеве русское население Чечни подверглось этническим чисткам Дзадюк, к сожалению, умалчивает.

Террориста Басаева Микола считает личностью неоднозначной, напрасно демонизированной российской пропагандой. При этом, надо заметить, что преступником Басаева в свое время признала не только Россия, но страны ЕС, США, а также ООН.

Гелаева, которого весь мир также признал террористом, Дзадюк восхваляет как «борца с захватчиками», которого боялась вся Россия.

Восторженного очерка в газете «Новы час» удостоился и украинский националист Александр Музычко, известный под прозвищем Сашко Билый. Известно, что в в 90-е Музычко воевал в Чечне на стороне боевиков, а после возвращения на Украину угодил на 3,5 года в тюрьму за вымогательство.

В 2017 году издание «Телескоп» попыталось узнать у депутата Елены Анисим, почему в финансируемой ею газете публикуются положительные материалы о признанных во всем мире преступниках и убийцах. Однако Анисим отказалась отвечать журналистам.

В итоге издание «Телескоп» обратилось в Министерство внутренних дел РБ и в Министерство информации РБ с просьбой проанализировать материалы газеты «Новы Час» на предмет оправдания и пропаганды международного терроризма, разжигания межнациональной розни и ненависти, а также дать им официальную оценку.