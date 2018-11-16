Песня украинки Maruv для «Евровидения-2019» оказалась российской

Украинские СМИ объявили о том, что права на песню «Siren Song», с которой певица Maruv (Анна Корсун) намерена представлять Украину на «Евровидении-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

«Можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», — сообщает «Телеканал 24» .



Ранее стало известно, что Корсун готовиться подписать с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ) контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России.

Напомним, право представлять Украину на «Евровидении-2019» Анна Корсун получила 23 февраля, после того как в Киеве состоялся финал национального отборочного конкурса. Которой кроме пения ей пришлось также отвечать на вопросы о гастролях в России и о принадлежности Крыма.

На апрель у певицы были запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому ее участие в «Евровидении-2019» находится под вопросом. НОТУ объявила о взятии двухдневной паузы для вынесения окончательного решения.

Во время отборочного тура случился еще один скандал вокруг украинского дуэта ANNA MARIA. Сестры Анна и Мария Опанасюк отказались прямо отвечать жюри на вопрос о принадлежности Крыма, отметив, что Украина его потеряла.