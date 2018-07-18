На устроившего дебош в Москва-Сити бизнесмена завели новое уголовное дело

Экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, получивший широкую известность после инцидента с нападением на офис в Москва-Сити, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

Речь идет об атаке на другой городской объект — стриптиз-клуб Roxbury, передает ТАСС со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

В ночь с 15 на 16 января Немировский приехал в стриптиз-клуб Roxbury, где у него возник конфликт с сотрудниками охраны. После него он заблокировал своим внедорожником дверь заведения, оторвал кафельную плитку от входных ступенек, разбил куском этой плитки камеры видеонаблюдения клуба и скрылся, — рассказал знакомый с ситуацией собеседник агентства.

Он также уточнил, что уголовное дело, возбужденное после обращения администрации клуба, было заведено 22 февраля. Таким образом, во время своего нападения на офис застройщика Capital Group в деловом центре столицы он уже являлся фигурантом одного уголовного дела.

Примечательно, что в этом году несостоявшийся чиновник успел пополнить свою биографию еще как минимум одним заинтересовавшим правоохранителей эпизодом.

В перерыве между двумя вышеописанными «акциями», 19 января, Валерий Немировский успел потоптаться по крыше московского такси. Спустить дебошира на землю долгое время не удавалось даже прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии.

В интервью телеканалу РЕН ТВ свои экстравагантные выходки Немировский объяснил тяжелым жизненным периодом. По словам мужчины, в последнее время ему регулярно угрожают неизвестные люди.