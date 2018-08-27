Разгромивший офис в Москва-Сити экс-кандидат в мэры напал на таксиста

Бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, разгромивший офис в башне «Федерация» в Москве 24 января, был задержан за дебош на дороге.

По имеющимся у РЕН ТВ данным, инцидент произошел на Звенигородском шоссе.

В результате дорожного конфликта, вспыхнувшего между Немировским и таксистом, экс-кандидат в градоначальники напал на водителя.

Как стало известно телеканалу, Немировский сорвал госномер с «Киа-Рио» и бросил в багажник своего автомобиля, а затем забрался на крышу такси и начал прыгать.

К тому времени, когда на место происшествия прибыли стражи порядка, Немировский уже скрылся в неизвестном направлении. Таксист написал на своего обидчика заявление в полицию.

Тем временем Немировский оставил свой автомобиль на Мантулинской улице и обратился в травмпункт с жалобой на подскочившее давление и головокружение. В итоге ему вызвали скорую.

В Боткинской больнице, куда его доставила неотложка, Немировский вступил в конфликт с охранником и медбратьями, после чего самостоятельно добрался до отдела полиции, чтобы написать заявление на сотрудников больницы.

В результате же экс-кандидат в мэры был задержан. Во время задержания он стал звонить в службу доверия, жалуясь на противоправные действия.

Ранее было опубликовано видео, на котором Немировский громит офис в Москва-сити, а затем срывает номера с роллс-ройса.