найти ×
   
  • USD -0.26
    65.26
  • EUR -0.25
    74.09
СохранитьСохранено0
×

2033219

Трамп заявил о прогрессе в переговорах по торговле с Китаем

Small f78f8d6c11

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию. «Перемирие» в торговой войне с КНР он объяснил успешными переговорами с китайскими партнерами.

«В результате этих очень продуктивных переговоров я отложу повышение американских пошлин, запланированное на 1 марта. При условии, что обе стороны добьются прогресса, мы планируем провести мою встречу с президентом Си в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хорошие выходные для США и Китая!» — написал Трамп в Twitter.

Торговые консультации Китая и США начались 19 февраля и продолжались целую неделю. Стороны обсуждали вопросы, связанные с защитой прав на интеллектуальную собственность, правила передачи технологий, торговлю, в том числе сельскохозяйственной продукцией, проблемы с манипуляцией курсом валют и другие противоречия.

Напомним, из-за торгового дефицита с КНР, составившего 375 миллиардов долларов, президент США Дональд Трамп угрожал ввести торговые пошлины против Китая на сотни миллиардов долларов в год. Пекин пообещал ответить тем же. В итоге угроза торговой войны оказала негативное влияние на американские биржи.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем миру угрожает развязанная Трампом вторая мировая торговая война и почему Китай стремительно избавляется от американских долгов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11247426читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
371150273читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

12061001читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже