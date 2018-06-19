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Финалистки отбора на «Евровидение» сравнили Украину с Советским Союзом

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Участницы украинского отбора на «Евровидение-2019» певицы Мария и Анна Опанасюк из группы ANNA MARIA прокомментировали призывы отказаться от родителей из-за их российского гражданства.

«Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — сказано в публикации на официальной странице ANNA MARIA в Instagram.

Сестры подчеркнули, что не нарушили ни одного закона Украины и правил отбора на «Евровидение», а также не давали концертов в России.

«Мы — украинские певицы, мы живем в Украине, здесь работаем, здесь создаем свою музыку, и этот выбор мы сделали давно. Наши родители сделали свой выбор. И повлиять на него мы не можем. Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем, — родителей и Родину. Родители дали нам жизнь», — отметили Мария и Анна.

Мать девушек Лариса Опанасюк занимает пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым, а отец Александр Опанасюк до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Право представлять Украину на «Евровидении-2019» получила певица Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv. Финал национального отборочного конкурса состоялся в Киеве 23 февраля.

Кроме пения претендентам пришлось отвечать на вопросы о гастролях в России и о принадлежности Крыма. Сестры Анна и Мария Опанасюк отказались прямо отвечать жюри на вопрос о Крыме, отметив, что Украина его потеряла. После этих слов девушек оскорбили в эфире. Помимо того, их стали травить в социальных сетях. Также выяснилось, что родителей сестер Опанасюк внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Напомним, «Евровидение-2016» проходило в Стокгольме и завершилось победой представителя Украины. Члены жюри отдали победу Австралии, зрители — России, но в итоге первое место заняла украинская певица Джамала с политизированной песней про сталинские репрессии против крымских татар. Зрительская аудитория конкурса составила 200 миллионов человек.

На «Евровидение-2017» в Киеве Россия направила певицу Юлию Самойлову, однако украинские власти отказали девушке в праве на въезд в страну. Самойлова все же выступила на «Евровидении-2018» в Лиссабоне, но не смогла пройти в финал. Представлять Россию на «Евровидении-2019» будет певец Сергей Лазарев.

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Комментарии (4)

  • Small ae114a2d2d
    Анна Петровасегодня, 05:03

    Как они и сказали, они сами сделали свой выбор. Пусть хлебают.

  • Есть ответы (1)
  • Small 5077f4ec38
    эдуард шихгасановсегодня, 08:47

    Этот аналитик похож на психоаналитика под очарованием .
    Очарование тоже может рассматриваться психиатрами как шизофрения,либо политиками как военные угрозы.
    Основная цель такого анализа расшатывание или качели страха,прием больше из политики.
    Такими качелями пользуются сейчас все страны,то есть цели одни у узкого круга,то бишь преступный сговор власть придержащих,с явно деградированым анализом.

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 09:07

    И это правильно.

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