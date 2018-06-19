Финалистки отбора на «Евровидение» сравнили Украину с Советским Союзом

Участницы украинского отбора на «Евровидение-2019» певицы Мария и Анна Опанасюк из группы ANNA MARIA прокомментировали призывы отказаться от родителей из-за их российского гражданства.

«Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей», — сказано в публикации на официальной странице ANNA MARIA в Instagram.

Сестры подчеркнули, что не нарушили ни одного закона Украины и правил отбора на «Евровидение», а также не давали концертов в России.

«Мы — украинские певицы, мы живем в Украине, здесь работаем, здесь создаем свою музыку, и этот выбор мы сделали давно. Наши родители сделали свой выбор. И повлиять на него мы не можем. Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем, — родителей и Родину. Родители дали нам жизнь», — отметили Мария и Анна.

Мать девушек Лариса Опанасюк занимает пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым, а отец Александр Опанасюк до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.

Право представлять Украину на «Евровидении-2019» получила певица Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv. Финал национального отборочного конкурса состоялся в Киеве 23 февраля.

Кроме пения претендентам пришлось отвечать на вопросы о гастролях в России и о принадлежности Крыма. Сестры Анна и Мария Опанасюк отказались прямо отвечать жюри на вопрос о Крыме, отметив, что Украина его потеряла. После этих слов девушек оскорбили в эфире. Помимо того, их стали травить в социальных сетях. Также выяснилось, что родителей сестер Опанасюк внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Напомним, «Евровидение-2016» проходило в Стокгольме и завершилось победой представителя Украины. Члены жюри отдали победу Австралии, зрители — России, но в итоге первое место заняла украинская певица Джамала с политизированной песней про сталинские репрессии против крымских татар. Зрительская аудитория конкурса составила 200 миллионов человек.

На «Евровидение-2017» в Киеве Россия направила певицу Юлию Самойлову, однако украинские власти отказали девушке в праве на въезд в страну. Самойлова все же выступила на «Евровидении-2018» в Лиссабоне, но не смогла пройти в финал. Представлять Россию на «Евровидении-2019» будет певец Сергей Лазарев.