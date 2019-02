Россия отправит на «Евровидение-2019» Сергея Лазарева

Представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в столице Израиля Тель-Авиве будет Сергей Лазарев. Артист уже представлял Россию на европейском песенном конкурсе в 2016 году с песней «You Are The Only One», заняв третье место после Украины и Австралии.

«Это решение было принято телеканалом „Россия-1“ и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на „Евровидение“. Честно говоря, я на тот момент сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими», — заявил артист в эфире телеканала «Россия-1».



Как и в прошлый раз, помогать российскому певцу с подготовкой к выступлению будут Филипп Киркоров и его греческие коллеги-композиторы, сообщает РЕН ТВ.



Напомним, «Евровидение-2016» проходило в Стокгольме и завершилось победой представителя Украины. Члены жюри отдали победу Австралии, зрители — России, но в итоге первое место заняла украинская певица Джамала с политизированной песней про сталинские репрессии против крымских татар. Зрительская аудитория конкурса составила 200 миллионов человек.

В течение следующих нескольких дней петиция на сайте Change.org с требованием пересмотреть итоги песенного конкурса собрала более 150 тысяч подписей и была отправлена в Европейский вещательный союз, где менять свое решение отказались.

На «Евровидение-2017» в Киеве Россия направила певицу Юлию Самойлову, однако украинские власти отказали девушке в праве на въезд в страну. Самойлова все же выступила на «Евровидении-2018» в Лиссабоне, но не смогла пройти в финал.