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Крымский врач подстрелил коллегу из-за плохого «лечения»

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© pexels.com

Врач одного из медицинских учреждений Евпатории ранил выстрелом из огнестрельного оружия своего коллегу. Инцидент произошел накануне вечером, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, между врачами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один другому нанес телесные повреждения. В настоящее время проводится проверка. Степень тяжести телесных повреждений определяется, — рассказали в пресс-секретариате силового ведомства.

Между тем, по информации РЕН ТВ, причиной конфликта сотрудников медицинского ведомства мог стать бытовой конфликт.

Накануне происшествия оба медика совместно употребляли алкоголь, передает телеканал. В процессе распития одному из них сделалось дурно, в связи с чем коллеги направились в свою больницу для оказания медицинской помощи «пострадавшему».

Один из них стал лечить коллегу, но тому оказанная помощь не понравилась. Между ними начался конфликт, который закончился стрельбой, — отмечается в сообщении.

К сожалению, в последнее время врачи регулярно становятся жертвами нападений, в том числе с применением огнестрельного оружия. В большинстве случаев «охоту» на медиков устраивают их пациенты.

Один из последних подобных случаев произошел в конце прошлого года в Петербурге.

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