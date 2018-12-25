Пациент стрелял во врача в Петербурге

В медучреждении, расположенном в Петербурге на улице 4-я Советская, мужчина несколько раз выстрелил во врача.

Оказалось, что злоумышленник был постоянным пациентом этой клиники. Ему приблизительно 50−58 лет.

Как сообщает Пятый канал, паспорта у мужчины на руках не было, на прием иглоукалывания он записался по звонку врачу.

По данным телеканала, в тот момент, когда пациента готовили к процедуре, он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате две пули попали в живот гирудотерапевта, а еще одна угодила в ногу. После этого женщине удалось убежать.

Стрелявший покончил с собой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.