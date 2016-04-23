Захарова предупредила о готовящейся провокации США в Венесуэле

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о готовящейся Соединенными Штатами провокации у границ Венесуэлы.

По информации российского дипломатического ведомства, инцидент может произойти 23 февраля во время прибытия американского гуманитарного конвоя в Боливарианскую Республику.

На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое и руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем, чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог для силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны, — заявила Захарова на проходившем в пятницу брифинге.

Дипломат отметила, что в настоящий момент Соединенные Штаты стягивают контингент и технику к границам охваченного политическим кризисом государства, передает ТАСС.

Напомним, 23 февраля в Венесуэле ожидают прибытия гуманитарного конвоя из США. Накануне провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны Хуан Гуайдо издал свой первый указ, разрешивший вход прибывающим из США судам на территорию страны.

Между тем действующий избранный глава государства Николас Мадуро выступает против американской помощи.

Несколькими днями ранее он жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его обращение к венесуэльским военным. Глава Белого дома потребовал от венесуэльских военнослужащих пропустить конвой, пригрозив, что в противном случае они могут «потерять всё».