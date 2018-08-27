На Галапагосах нашли черепаху, считавшуюся вымершей более 100 лет назад

На Галапагосских островах ученые обнаружили черепаху, которая более 100 лет считалась вымершим видом. Ученые предполагали, что на островах могли остаться несколько черепах, но вероятность встретить их была крайне мала.

Недавно совместная экспедиция эквадорского Национального парка «Галапагос» и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy отправилась на Фернандину на поиски черепах. И ученым посчастливилось найти черепаху.

Ученые рассказали, что на Галапагосах в разное время обитало до 15 видов слоновых черепах — крупнейших сухопутных черепах, которые еще являются долгожителями.

Обычно вес слоновых черепах достигает 400 килограммов, длина — до 1,8 метра. В природе их продолжительность жизни достигает ста лет, в неволе одна из особей дожила как минимум до 170 лет.

На многих островах архипелага обитал один или два вида черепах. На небольших засушливых островах появились сравнительно небольшие черепахи, с седловидным панцирем; на островах с более влажным климатом черепахи были крупнее, с куполообразным панцирем.

Из-за появления на островах людей количество черепах резко сократилось, и с XVI столетия до 70-х годов прошлого века популяция уменьшилась с четверти миллиона до трех тысяч. Также спокойной жизни черепах мешала вулканическая активность на некоторых островах.

Последний раз представителя вида Chelonoidis phantasticus, взрослого самца, поймали в 1906 году во время экспедиции Калифорнийской академии наук. Больше черепах на острове не встречали.

В феврале 2019 года команда ученых отправилась на остров Фернандина на поиски черепах. В прошлое воскресенье, 17 февраля, ученые обнаружили взрослую самку и перевезли ее в центр по разведению слоновых черепах на острове Санта-Крус.