Столичная полиция за сутки получила 700 сообщений о минировании банков

За последние сутки правоохранительные органы столицы получили свыше 700 сообщений о минировании расположенных на территории города банковских отделений. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В минувшие сутки в Москве неизвестные прислали анонимные сообщения о заложенных бомбах во множество отделений банков. Среди них были офисы Сбербанка России, ВТБ и Райффайзенбанка. Всего было заминировано 707 отделений известных банковских организаций, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, за минувший день анонимы передали сообщения о минировании 14 столичных школ, а также нескольких государственных учреждений и коммерческих предприятий. При этом все сигналы оказались ложными.

Всего, по данным источника агентства, в оперативных проверках за сутки приняли участие более тысячи силовиков.

Напомним, в последние недели телефонные террористы регулярно распространяют ложные сообщения о минировании зданий и объектов инфраструктуры в столице. Так, в минувшие выходные полиция и спасатели эвакуировали персонал и посетителей сразу нескольких торговых центров.

Пик нагрузки на столичных правоохранителей пришелся на среду, 20 февраля. В этот день по всей Москве эвакуировали более 33 тысяч человек.