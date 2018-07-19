Задолженность работодателей перед россиянами достигла 2,7 млрд рублей

Общий объем зарплатной задолженности работодателей перед россиянами, увеличившись с начала года на 12%, в феврале достиг 2,7 миллиарда рублей. Такие данные в пятницу приводит ТАСС со ссылкой на материалы, представленные Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработной плате составляет 2,7 миллиарда рублей, с 1 февраля 2018 года задолженность увеличилась на 1,3%, с начала текущего года — на 12%, — отмечается в представленных документах.

По информации агентства, самой проблемной отраслью на сегодняшний день является обрабатывающая промышленность. Здесь сосредоточено 57% от общего объема текущей задолженности.

Тяжело обстоит ситуация и в сферах строительства, транспорта, а также в сельском хозяйстве. На их долю приходится 14,4%, 8,9% и 6,6% долга соответственно.

Среди регионов лидирует Приморский край. Здесь работодатели в общей сложности должны 356,2 миллиона рублей, или 13,1% от общей озвученной суммы. Далее следуют Волгоградская область (165,4 миллиона, 6,1%) и Санкт-Петербург (136,8 миллиона, 5,1%).

Как отмечает агентство, в 2018 году надзорные органы выявили задолженность российских работодателей перед более чем полумиллионом сотрудников. Всего за прошлый год предприятия закрыли долги на сумму 13,6 миллиарда рублей.

Напомним, в январе бывшим сотрудникам обанкротившейся в 2015 году авиакомпании «Трансаэро» выплатили 625 миллионов рублей.