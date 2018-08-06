найти ×
   
  • USD -0.03
    65.51
  • EUR +0.04
    74.33
СохранитьСохранено0
×

203183

ЕСПЧ отклонил жалобу Киева в связи с инцидентом в Керченском проливе

Small default

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос Киева, касающийся применения новых обеспечительных мер в связи с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Украинская сторона направила запрос на основе информации о состоянии здоровья членов экипажей, задержанных российскими пограничниками.

Адвокаты и родственники моряков заявили, что троим заключенным требуется специализированная медицинская помощь.

Кроме того, Киев попытался оспорить качество помощи, оказанной российскими медиками.

ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и идентичен раннему обращению, на которое Москва уже дала исчерпывающий ответ, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Как известно, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды.

Российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи.

В настоящее время все задержанные украинцы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
7030961читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
24020942читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

11247426читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа 2018

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

371150273читать позжечитаю позже