ЕСПЧ отклонил жалобу Киева в связи с инцидентом в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос Киева, касающийся применения новых обеспечительных мер в связи с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Украинская сторона направила запрос на основе информации о состоянии здоровья членов экипажей, задержанных российскими пограничниками.

Адвокаты и родственники моряков заявили, что троим заключенным требуется специализированная медицинская помощь.

Кроме того, Киев попытался оспорить качество помощи, оказанной российскими медиками.

ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и идентичен раннему обращению, на которое Москва уже дала исчерпывающий ответ, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Как известно, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды.

Российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи.

В настоящее время все задержанные украинцы находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.