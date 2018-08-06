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СМИ: Шарм-эш-Шейх обнесут бетонным забором ради туристов

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© Kudosmedia/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Британская газета The Guardian сообщила о решении властей Египта начать работы по строительству 37-километровой бетонной стены вокруг курортного города Шарм-эш-Шейх для защиты туристов.

«Губернатор Южного Синая отрицает, что стена возводится, несмотря на доказывающие обратное снимки», — отмечает издание.

По информации журналистов, бетонное ограждение будет иметь высоту до шести метро и элементы из колючей проволоки, а также камеры видеонаблюдения, вооруженную охрану и четыре красиво оформленных КПП. Основная цель проекта — вселить в иностранных туристов веру в безопасность курорта.

Строительство заграждения вызвало недовольство местных жителей. «Для нас, жителей, это смешно. Красота места скрыта забором. Шарм-эш-Шейх известен своими горами и пустыней — это убьет весь вид и не изменит ситуацию в плане безопасности. Он просто будет раздражать людей и не остановит терроризм», — приводит The Guardian слова местного жителя.

Напомним, авиасообщение с Египтом было закрыто в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». Он летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 российских туристов, в том числе дети, и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.

Ранее «Ридус» подсчитал, в какую сумму обойдется россиянам поездка на курорты Египта после официального открытия этой страны для чартерных авиаперелетов из России. Регулярные рейсы в Египет были возобновлены в январе 2018 года.

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