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Тюменские врачи прооперировали пациентку, на которую не подействовал наркоз

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© pixabay.com

Жительнице Тюмени, раздробившей колено в результате падения на улице, сделали операцию, не дождавшись начала действия наркоза.

Ей «наживую отломали спицу в колене», сообщил в своем паблике сын потерпевшей Олег Коржанов.

По его словам, она кричала на всю больницу, поскольку сделанная ей анестезия не начала действовать. «Другого нет, терпите», — заявили ей врачи.

Коржанов рассказал корреспонденту Znak.com, что 16 января его матери вставили в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки, чтобы части раздробленного колена срослись. Когда же позже одна из спиц стала прорываться сквозь кожу, женщину направили из поликлиники в приемное отделение травматологии.

Как утверждает сын потерпевшей, принимавший ее ортопед, не отправил пациентку в стационар, а провел операцию самостоятельно, не дождавшись при этом начала действия лидокаиновой анестезии.

«У мамы слабое сердце, и мог случиться приступ от болевого шока», — цитирует Коржанова издание.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино врачи отказались делать роженице эпидуральную анестезию, так как у нее на пояснице была татуировка. Медики объяснили, что наколка могла стать помехой для благополучных родов.

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