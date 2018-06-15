В НАТО расценили послание Путина как угрозу

Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет прокомментировал внешнеполитическую часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Оказалось, что альянс услышал в словах Путина угрозу.



«Мы отметили обращение президента Путина от 20 февраля. Российские заявления, угрожающие взять на прицел страны НАТО, неприемлемы», — заявил Пирс Казалет ТАСС.

«Мы призываем Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, мы не хотим гонки вооружений, и страны НАТО уже неоднократно призывали РФ в проверяемой форме уничтожить ее ракеты средней дальности», — добавил он.



На заявление Казалета ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Зачем сразу так нервничать» — написала Захарова в Facebook. По ее словам, страны Запада целый год отказывались всерьез воспринимать сообщения о новых российских вооружениях всерьез, называя их «блефом Кремля». «А теперь вдруг „поняли“, что „в объективе“, и даже начали „догадываться“, к чему он прикреплен?», — спросила она

«Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров», — подчеркнула Мария Захарова.



20 февраля в Москве состоялось ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Ридус» вел онлайн-трансляцию послания президента и сделал видеоподборку главных тезисов, озвученных Владимиром Путиным.

Напомним, Москва и Вашингтон уже не первый год обвиняют друг друга в нарушении действующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвиняют Россию в разработке ракеты с дальностью до 5500 км «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году. Россия указывает американцам на производство беспилотников с радиусом полета свыше 500 км, что подпадает под запрет по ДРСМД.

При этом Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД, только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай. Москва, по неофициальным данным, настаивает на том, чтобы взаимные ограничения на себя приняли и союзники США по НАТО, в том числе Великобритания и Франция.

