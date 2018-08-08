Художник создал пугающую иллюзию, заставив людей ходить по стенам

В интернете стало популярным видео, на котором люди ходят по вертикальной стене трёхэтажного дома, делают стойку на руках на подоконниках и прыгают через окна. Выглядит всё так, как будто гравитации не существует или словно это кадры со съёмок фильма «Начало».

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Гифка, опубликованная на портале Reddit, быстро вышла в топ и шокировала пользователей, которые не поняли, что происходит:

Моему мозгу больно

Чувак, который парит в воздухе, чертовски страшный!

Я не помню этот момент в фильме «Начало»

Что это чертовщина?!

В конце концов автор публикации пояснил, что эта оптическая иллюзия была создана с помощью большого зеркала. А в комментарии пришли люди, которые лично видели эту удивительную инсталляцию. Оказалось, что на видео работа аргентинского художника Леонардо Эрлиха, которая выставлена в Художественном музее Мори в японском Токио. Один из юзеров опубликовал фото оттуда.

Посмотрев на инсталляцию с другого ракурса, становится понятно, как люди бегают по стенам словно в фантастических фильмах. Художник установил гигантское зеркало под углом 45 градусов к полу, который оформлен, как фасад трёхэтажного дома. Чтобы обмануть закон притяжения, посетителям музея достаточно просто лечь. Гениально!

В этом есть что-то пугающее, не знаю, что именно.

Мне понадобилось десять минут, чтобы понять, как это работает. Я чертовски тупой.

Никогда не видел ничего подобного. Выглядит по-наркомански, но очень круто!

Кажется, что это происходит в параллельной вселенной!

А вы что думаете?

Недавно «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит, как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

Также мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.