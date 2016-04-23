Москвичей предупредили о приближении двухдневного снегопада

В ближайшие дни Москву ожидает затяжная метель, сопровождаемая резким усилением ветра и незначительным похолоданием. Такие данные в среду, 20 февраля, передает агенство «Москва» со ссылкой на сообщение Росгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, погода в столице изменится уже сегодня вечером. В это время ожидается снег и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Ночью столбики московских термометров опустятся до отметки минус 2 градуса, по области ожидается похолодание до минус 5.

Завтра днем, когда центр циклонического вихря окажется над Поволжьем, снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13−18 метров в секунду, температура воздуха начнет понижаться, при этом ее максимальные значения будут наблюдаться с самого утра, — отмечают в Гидрометцентре.

В пятницу, на фоне сокращения количества осадков, ожидается значительное понижение температуры с усилением ветра. Так, в отдельные часы его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. В этот день температура в столице будет держаться на уровне 8—10 градусов мороза.

Как сообщалось ранее, минувшие выходные в Москве стали самыми теплыми днями за текущий зимний сезон. По сведениям синоптиков, в воскресенье воздух прогрелся до плюс 4,4 градуса.