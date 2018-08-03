Метеорологи назвали самый теплый день уходящей зимы

Минувшее воскресенье, 17 февраля, оказалось самым теплым московским днем этой зимы. Столбики столичных термометров успели подняться до плюс 4,4 градуса, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Примечательно, что следующее место в этом рейтинге заняла прошедшая суббота, 16 февраля. В этот день температура воздуха в Москве достигла практически аналогичной отметки — плюс 4,2 градуса, отмечает «НСН».

При этом, по данным метеорологов, на предстоящей неделе в Москву снова придет серьезное похолодание, связанное с приближением холодного атмосферного фронта. Так, уже в понедельник температура понизится до минус 10 градусов, а в ночь с воскресенья ожидается усиление шквалистого ветра до 22 метров в секунду.

В условиях резкого ухудшения погодных условий московских автомобилистов предупредили о гололедице и риске падения шатких придорожных конструкций. Соответствующее сообщение появилось в твиттере службы «Московского паркинга».

К вечеру воскресенья ожидается серьезное ухудшение погоды: похолодание, гололедица и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев, - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье утром на сайте московской мэрии появились аналогичные рекомендации для пешеходов. Жителям и гостям столицы посоветовали укрываться от ветра в подземных переходах, метро и капитальных строениях.