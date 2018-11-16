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Макаревич назвал истинного автора фразы «80% жителей Земли – идиоты»

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич пояснил, что авторство сказанной им фразы «80% жителей Земли — идиоты» принадлежит не ему, а знаменитому писателю Эдгару По.

По словам музыканта, «речь идет о фразе Эдгара По, но это никого не волнует».

Он даже задумался, не больше ли на самом деле таких людей. «Я-то думаю, что больше, — особенно судя по реакции», — написал Макаревич в Facebook.

Он также отметил, что за 40 лет в общественном сознании произошли необратимые перемены, и вспомнил песню «Машины времени» 40-летней давности «Битва с дураками», которая заканчивалась словами «Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало». «Все ликовали, и никто не оскорблялся и не принимал это на свой счет. А теперь смотрите, как оскорбляться научились», — заключил Макаревич.

Одна из пользовательниц посетовала на то, что Макаревич процитировал «какого-то чуждого нам американца». «Мы же русские люди. Вспомнили бы классика», — написала она и привела цитату из чеховского «Дома с мезонином»: «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, — сказал я раздраженно, — а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума».

Ранее в одном из интервью музыкант предложил запретить орать по телевизору, потому что это калечит психику людей. После этих слов он заявил, что надо принять как данность тот факт, что «80% жителей Земли — идиоты».

Это фраза вызвала большой общественный резонанс, впрочем, как и все предыдущие высказывания Макаревича.

Комментируя его слова, продюсер Иосиф Пригожин признал, что общество деградирует. «Идиотизм присутствует во всем, идет деградация», — сказал он.

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